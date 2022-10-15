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شاهد.. اردوغان يتفقد منجم بارتن المنكوب ويتوعد بفتح تحقيق بالحادث

السبت ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الصحة التركية ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم بارتن للفحم شمالي البلاد الى 41 قتيلاً و11 مصاباً. 

خاص بالعالم

وقد توجهَ الرئيسُ التركي رجب طيب أردوغان إلى قضاء أماسرا بولاية بارتن شماليَ البلاد لتفقّدِ المنجمِ المنكوب، متوعداً بفتحِ تحقيقٍ شاملٍ في الحادث.

من جهته، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إنّ 49 عاملاً ما زالوا محاصرين على عمق يتراوح نحو 350 متراً في المنجم الواقع بمنطقة أماسرا، فيما تحاول فرق الإنقاذ الوصول إليهم.

واوضحت مصادر محلية أنّ عدداً من العمال تمكّنوا من الخروجِ زحفاً من المنجم. وفيما قالت نقابة عمالِ المناجم أن الانفجار يعود إلى تراكمِ غازِ الميثان، اعتبر مسؤولون آخرون أنّ من السابقِ لأوانه تحديد أسباب الحادث.

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شاهد.. اردوغان يتفقد منجم بارتن المنكوب ويتوعد بفتح تحقيق بالحادث

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