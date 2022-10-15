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صور/ وزير الخارجية الإيراني يستقبل مستشار الأمن القومي العراقي

صور/ وزير الخارجية الإيراني يستقبل مستشار الأمن القومي العراقي
السبت ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان، اليوم السبت، مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في مقر الوزارة في طهران.

العالم-العراق

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صور/ وزير الخارجية الإيراني يستقبل مستشار الأمن القومي العراقي

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