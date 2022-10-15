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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر کنعاني يعرب عن مواساة ايران للحكومة والشعب التركي واسر الضحايا في حادث انفجار المنجم
مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: لدينا اخبار طيبة في القريب العاجل في مجال المفاعلات والطب الاشعاعي
مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: ما يزعمه العدو بأنه لا يفرض حظرا على الغذاء والدواء ليس الا اكذوبة
مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: لم يتبق امام اعدائنا الا خيار الدبلوماسية
مصادر يمنية: 49 خرقا لقوى العدوان في الحديدة بينها هجمات لطائرات تجسسية وقصف مدفعي واطلاق أعيرة نارية
باكستان تستدعي السفير الأمريكي لديها للاحتجاج على تصريحات الرئيس بايدن بشأن برنامجها النووي
ارتفاع حصيلة ضحايا إنفجار منجم في ساحل البحر الأسود في تركيا إلى 41 قتيلا
قناة "كان" العبرية: إصابة جندي إسرائيلي بجروح جراء رشقه بالحجارة في قرية قراوة بني حسان غرب سلفيت
الصحة الفلسطينية: إصابتان خطيرتان في الصدر بالرصاص الحي لقوات الاحتلال وصلتا مستشفى سلفيت الحكومي
الاحتلال يستدعي قوات اضافية لنشرِها بالقدس وأحيائها للسيطرة على الاوضاع الامنية
مصادر يمنية: 49 خرقا لقوى العدوان في الحديدة بينها هجمات لطائرات تجسسية وقصف مدفعي واطلاق أعيرة نارية
السبت ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش
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