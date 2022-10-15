الصحة العالمية تحذر من دواء قاتل يسبب فشل كلى وموت الاطفال

خاص بالعالم

وفي غامبيا الدولة المتضررة من الدواء الهندي، قالت الحكومة إن عدد وفيات الأطفال بسبب إصابات الكلى الحادة، التي يُعتقد بأنها مرتبطة بالدواء الهندي، ارتفع إلى سبعين.

وتبين أن الدواء من صنع شركة مايدن فارماسوتيكال ومقرها نيودلهي، بينما تحقق السلطات الصحية هناك في الأمر.

وفي إندونيسيا تم حظر اثنين من مكونات دواء شراب للسعال لهما صلة بوفاة اطفال في غامبيا، بينما تحقق السلطات الصحية الاندونيسية في إصابات كلى حادة أودت بحياة أكثر من عشرين طفلا في العاصمة جاكرتا هذا العام.

الهيئة المعنية بتنظيم تداول الغذاء والدواء، قالت إنها تحقق كذلك في احتمال أن يكون هذان المكونان، وهما ثنائي إيثيلين جلايكول، قد أحدثا تلوثا لمواد أخرى تستخدم كمذيبات.

وتحقق غامبيا والهند في الوفيات الناجمة عن إصابات الكلى الحادة، والتي يُعتقد أنها مرتبطة بأدوية السعال التي تصنعها شركة مايدن فارماسوتيكال ومقرها نيودلهي.

وضمن تلك التحقيقات قالت منظمة الصحة العالمية، إنها وجدت مستويات غير مقبولة من ثنائي إيثيلين جلايكول، والتي يمكن أن تكون سامة، في أربعة من منتجات شركة مايدن، لكن شركة مايدن فارماسوتيكال لم ترد على اتصالات من وكالات الأنباء للتعقيب على الحادث.

وأثار دواء سعال هندي مخصص للأطفال، حالة من الخوف والترقب بعد تسببه في مقتل اطفال، في ظل غموض بشأن إمكانية تسربه إلى دول عربية، وسط تحذيرات طبية بشأن التعامل مع الشراب القاتل.