بايدن يصف باكستان بـ'أكثر الدول النووية خطورة'!

العالم- الامريكيتان

وكان بايدن يتحدث عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه الصين وروسيا، خلال حفل استقبال للجنة حملة الكونغرس الديمقراطية في لوس أنجلوس، ثم انتقل إلى الحديث عن باكستان بعبارات اعتبرتها وسائل إعلام بـ«التصريحات الأمريكية الأكثر عدائية ضد إسلام آباد»، وبأنها تمثل انتكاسة لمحاولة حكومة شهباز شريف تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التعليقات من بايدن بعد يومين من إصدار وثيقة استراتيجية الأمن القومي الأمريكية، والمكونة من 48 صفحة لا تشير إلى باكستان.

وامتنعت وزارة الخارجية الباكستانية عن إبداء أي رد فعل سريع على تصريح بايدن، مبينة أنها لن ترد إلا بعد دراسة خطاب بايدن بعناية.

بدوره، أعرب زعيم الحزب الحاكم في باكستان عن أسفه لانتقاد واشنطن البرنامج النووي لبلاده.

وقال وزير الطاقة الاتحادي: "إن الرئيس الأمريكي لا يملك مبررات للإدلاء بمثل هذه التصريحات"، واصفاً تعليق بايدن بأنه «لا أساس له من الصحة».

من جهته، قال زعيم المعارضة الباكستانية ورئيس الوزراء السابق عمران خان: "بصفتي كنت رئيسا للوزراء، أعرف أن لدينا أحد أكثر أنظمة القيادة والسيطرة النووية أماناً."

وأضاف: "على عكس الولايات المتحدة التي شاركت في حروب بجميع أنحاء العالم، متى أظهرت باكستان عدواناً خاصة بعد التحول النووي؟".