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شاهد/عددد كبير من الشبان بمخيم شعفاط يحلقون رؤوسهم والسبب؟

السبت ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

قام عدد كبير من الشبان في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، بحلق شعر رؤوسهم لدرجة الصفر، وذلك لإرباك الاحتلال الذي يطارد أحد الشبان منذ نحو أسبوع.

العالم- فلسطين

ومنذ ليلة السبت الماضي، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أنها تطارد مُنفذ عملية أسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية على حاجز شعفاط في القدس.وتشير تقديرات جيش الاحتلال، إلى أن منفذ عملية شعفاط هو الشاب عدي التميمي.

وعلى مدار أكثر من أسبوع، فشلت قوات جيش الاحتلال، في الوصول إلى المطارد التميمي، رغم إطباق الحصار على مخيم شعفاط والبلدات المجاورة وحملة التفتيشات والاقتحامات الواسعة للمنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال، البحث عن فلسطيني أطلق النار، مساء السبت الماضي، على عناصر من جيش وشرطة الاحتلال عند حاجز عسكري على مدخل مخيم شعفاط، شمالي القدس المحتلة.

وأغلقت قوات الاحتلال الطرق المؤدّية إلى مخيم شعفاط والأحياء الفلسطينية المجاورة، وهي عناتا وضاحية السلام ورأس خميس ورأس شحادة، ما أدى إلى إعلان الأهالي عصيانا مدنيا لأيام.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فإن التميمي، لا ينتمي لأي من التنظيمات الفلسطينية.

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