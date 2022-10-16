الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٥:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. تغريدات رواد التواصل حول القضايا الأقليمية الساخنة

الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

 طوى العراق مرحلة الانسداد السياسي التي استمرت أكثر من عام بنجاح البرلمان اختيار القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية الذي كلّف محمد شياع السوداني بمهمة تشكيل الحكومة.

العالم - هاشتاغ

رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني كتب: "شكرا لله وشكرا لممثلي الشعب الذين منحوني ثقتهم بتكليفي لتشكيل الحكومة. أَعِدُ العراقيين أنْ أكون عند حسن ظنهم بتقديم التشكيلة الوزارية بأقرب وقت، وأنْ تكون حكومةً قوية وقادرة على بناء البلد وخدمة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار وبناء علاقاتٍ ولية متوازنة".

أما في الشأن الفلسطيني فقد وقّعت الفصائل الفلسطينية في العاصمة الجزائرية يوم الخميس "إعلان الجزائر للمصالحة الوطنية"، المنبثق عن مؤتمر "لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".ويتضمّن الإعلان 9 مبادئ أبرزها: التأكيد على أهمية الوحدة، وانضمام الكل لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية.

والى فلسطين المحتلة فقد أشهر عضو الكنيست اليميني إيتمار بن غفير مسدسه في وجه مجموعة من الفلسطينيين بذريعة أنها كانت تقوم برشق مركبات إسرائيلية بالقرب من مخيم العروب بالضفة الغربية ، وتشهد احياء القدس المختلفة اقتحامات متكررة من قبل قطعان المستوطنين خلال الايام الاخيرة .

لا يتوفر كم كبير من المعلومات الدقيقة عن مجموعة “عرين الأسود” التي تنشط من البلدة القديمة بمدينة نابلس، والتي لمع اسمها في الأشهر القليلة الماضية، لكنها اليوم تحظى بأكبر حالة من الدعم الشعبي غير المسبوق، لكونها أصبحت المجموعة التي تصنع الأخبار بعد موجة عملياتها الأخيرة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

روابط ذات صلة

تعليقات نشطاء التواصل على أهم القضايا الإقليمية والدولية

شاهد.. تعليقات نشطاء التواصل حول قمة طهران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السودان.. مقتل 5 أشخاص على الأقل في أعمال عنف قبلية بغرب كردفان

مصر تجري مباحثات مع الهند بشأن ملف سد النهضة

شاهد بالفيديو... هكذا غرد رواد التواصل حول كسر الجمود السياسي في العراق

الصور الأولى من داخل سجن ايفين بعد الحريق وإصابة 8 أشخاص

على خلفية وفاة الشابة مهسا اميني.. اللبنانية 'مايا صباغ' تنتقد بشدة ديمقراطية اميركا ومزاعم حقوق المرأة

"اتركونا وشأننا"..إيطاليون يحتجون على "حلف الناتو والاتحاد الأوروبي"