شاهد.. تغريدات رواد التواصل حول القضايا الأقليمية الساخنة

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رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني كتب: "شكرا لله وشكرا لممثلي الشعب الذين منحوني ثقتهم بتكليفي لتشكيل الحكومة. أَعِدُ العراقيين أنْ أكون عند حسن ظنهم بتقديم التشكيلة الوزارية بأقرب وقت، وأنْ تكون حكومةً قوية وقادرة على بناء البلد وخدمة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار وبناء علاقاتٍ ولية متوازنة".

أما في الشأن الفلسطيني فقد وقّعت الفصائل الفلسطينية في العاصمة الجزائرية يوم الخميس "إعلان الجزائر للمصالحة الوطنية"، المنبثق عن مؤتمر "لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".ويتضمّن الإعلان 9 مبادئ أبرزها: التأكيد على أهمية الوحدة، وانضمام الكل لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية.

والى فلسطين المحتلة فقد أشهر عضو الكنيست اليميني إيتمار بن غفير مسدسه في وجه مجموعة من الفلسطينيين بذريعة أنها كانت تقوم برشق مركبات إسرائيلية بالقرب من مخيم العروب بالضفة الغربية ، وتشهد احياء القدس المختلفة اقتحامات متكررة من قبل قطعان المستوطنين خلال الايام الاخيرة .

لا يتوفر كم كبير من المعلومات الدقيقة عن مجموعة “عرين الأسود” التي تنشط من البلدة القديمة بمدينة نابلس، والتي لمع اسمها في الأشهر القليلة الماضية، لكنها اليوم تحظى بأكبر حالة من الدعم الشعبي غير المسبوق، لكونها أصبحت المجموعة التي تصنع الأخبار بعد موجة عملياتها الأخيرة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.