رؤساء السلطات الثلاث يبحثون عملية تدوين خطة التنمية السابعة

العالم - ايران

وجرى في اجتماع رؤساء السلطات الثلاث الذي عقد مساء اليوم بضيافة الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي ، بحث عملية تدوين خطة التنمية السابعة من قبل الحكومة ، ووعد رئيس الجمهورية باستكمال هذه الخطة في القريب العاجل وتسليمها إلى مجلس الشورى الإسلامي في الموعد المقرر.

وكان بحث تطوير التعاطي بين السلطات الثلاث وتآزر جميع اركان نظام الحكم من أجل التغلب على المشاكل القائمة وتقدم البلاد من أهم نقاط جدول أعمال اجتماع رؤساء السلطات الثلاث.

كما وصف رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع زيارته إلى كازاخستان والمشاركة في قمة "سيكا" السادسة بالمثمرة، وأشار إلى الطاقات الكبيرة للتعاون الاقتصادي ومجالات التفاعل مع الدول الآسيوية ، وكشف عن اهتمام الحكومة بتطوير العلاقات في هذا المجال. .

وشدد رؤساء السلطات الثلاث في ختام الاجتماع على ضرورة معالجة سريعة ودقيقة لقضايا أعمال الشغب الأخيرة بعد مراجعة الأوضاع الحالية في البلاد.