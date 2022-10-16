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شاهد.. غضب مواقع التواصل من تبجح "بن غفير" بالضفة

الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا عارما إزاء إشهار عضو الكنيست اليميني "إيتمار بن غفير" مسدسه في وجه مجموعة من الفلسطينيين بذريعة أنها كانت تقوم برشق مركبات إسرائيلية بالقرب من مخيم العروب بالضفة الغربية.

العالم - خاص بالعالم

وتشهد احياء القدس المختلفة اقتحامات متكررة من قبل قطعان المستوطنين خلال الايام الاخيرة، وكتب غادة عويس حول هذا الموضوع مغردة: "هذا المسعور اسمه إيتمار بن غفير عضو كنيست الاحتلال الإسرائيلي يشهر سلاحه في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة ويحرّض على إطلاق النار على الفلسطينيين".

وجاء على صفحة حساب سعوديون مع الاقصى حول هذا الموضوع: "نحن أصحاب هذا المكان، ويجب أن نمتلكه"! من ساحات الأقصى يتحدى عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير كل المسلمين ويكشف المخططات الخطيرة للكيان المحتل للسيطرة على الأقصى والقدس المحتلة".

غرد ابو الباسل حول هذا الموضوع كاتبا: "الأرض وما عليها القدس والبحر والنهر والسماء لنا والرب معنا والاحتلال إلى زوال ".

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