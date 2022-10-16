الشيخ نعيم قاسم: تكاتف الدولة والمقاومة أوصل لتفاهم حول الحدود البحرية

العالم - لبنان

وخلال لقاء حواري شبابي أقامه حزب الله في مدينة صور جنوب لبنان، قال الشيخ قاسم نحن لسنا معنيين بما يُطرح حول حدود الترسيم أو مساحة الترسيم، فالدولة هي المسؤولة أن تقول بأنها استعادت حقوقها وأنها أخذت مطالبها، وعندما أعلن رئيس الجمهورية بأن التفاهم يعطي لبنان حقوقه النفطية والغازية والمائية، فهذا يعني بالنسبة إلينا أننا انتهينا من هذا الجزء لننتقل إلى جزء آخر، وهو السعي الحثيث من أجل إقرار القوانين والمراسيم والخطوات اللازمة لإنشاء الصندوق السيادي، ولتعديل الهيكليات المطلوبة للتنقيب، حتى نضمن أن تكون نتائج استخراج النفط والغاز لمصلحة هذا الجيل والأجيال القادمة، بعيداً عن النهب والسرقة والأخطاء التي يمكن أن تخسّرنا هذا الانجاز الذي سيحصل إن شاء الله تعالى، وبالتالي نحن غير معنيين بأن نجري نقاشات حول تفاصيل الاتفاق وأين أصاب وأخطأ، وإنما نظرنا إلى الانجاز الذي قالت الدولة اللبنانية أنه تحقق واستردينا حقوقنا.

وأضاف لقد أثبتت التجارب في لبنان أن المقاومة ركيزة أساسية من ركائز لبنان واستقراره، ومن ركائز قوة لبنان وتحصيل حقوقه، فلقد حررت المقاومة الأرض بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وسُجّل انتصار في العام 2000 لم يُسجل مثله في كل المنطقة خلال فترة الصراع مع العدو الإسرائيلي، وهذا إنجاز عظيم، آثاره كانت كبيرة على لبنان، حيث تحرر الجنوب والبقاع الغربي، وعاد الاستقرار إلى كل لبنان، وبدأت الحركة الاقتصادية والسياسية، وأصبح لبنان يُشكل قطباً عالمياً ومؤثراً في المنطقة، وهذا كله ببركة عطاءات المقاومة.

نائب الأمين العام لحزب الله ذكّر أن هذه المقاومة طردت التكفيريين من لبنان، ومنعت إقامة إمارة داعش التي كانت تشكل خطراً من بوابة البقاع والشمال، واستطاعت أن تخرج هذا الاتجاه المنحرف من لبنان وسوريا والمنطقة، ببركة التعاون مع الجيش اللبناني والقوى السياسية الفاعلة التي عملت في هذا الاتجاه، ومع سوريا والعراق وكل الذين واجهوا هذا الخط المنحرف.

وأشار إلى أن هذه المقاومة أنجزت توازناً للردع مع العدو الإسرائيلي منذ سنة 2006 حتى الآن، بحيث لم يتمكّن هذا العدو أن يعتدي أو أن يقتل أو أن يرتكب حماقة صغيرة أو كبيرة في لبنان، وكل ذلك ببركة جهوزية المقاومة ونجاحات المجاهدين والمجاهدات في مواجهة "إسرائيل" والانتصار عليها في عدوان تموز سنة 2006.

الشيخ قاسم تابع قائلا هذه المقاومة قدّمت إنجازاً سياسياً مهمّاً بالمشاركة في المجلس النيابي والحكومة، وقدّمت وزراء استطاعوا أن يتركوا بصماتهم بشكل واضح في وزارة الصحة والأشغال والعمل والزراعة وفي وزارات مختلفة على امتداد السنوات السابقة، والكل يشهد أن تجربة حزب الله في العمل الحكومي والنيابي هي تجربة مميزة، وهذه كلها من إنجازات المقاومة الواضحة.