الصين تندد بالتدخلات الخارجية في قضية تايوان

العالم - آسيا والباسفيك

وخلال افتتاح المؤتمر الوطني الـ 20 للحزب الشيوعي الصيني، جدد الرئيس الصيني رفض بلاده لعقلية الحرب الباردة في السياسة الدولية، موضحاً أن بكين ستعزز قدرات الردع الاستراتيجي، وستشرع في بناء جيش على مستوى عالمي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينغوا".

ودعا الرئيس الصيني، أعضاء الحزب الشيوعي الصيني إلى السعي لبناء صين اشتراكية حديثة على نحو شامل، مؤكدا أن الحزب الشيوعي الصيني يدافع بحزم عن التعددية في العلاقات الدولية، ويعارض بشدة سياسة الهيمنة والقوة الغاشمة.

وأشار الرئيس الصيني إلى أن بلاده شهدت طفرة تاريخية في قوتها الاقتصادية على مدى السنوات العشر الماضية، موضحًا أن "إجمالي الناتج المحلي للبلاد ارتفع من 54 تريليون يوان إلى 114 تريليون يوان (نحو 16 تريليون دولار أمريكي) خلال العقد الماضي، وشكلت نسبة حجمها الاقتصادي الإجمالي 18.5 بالمئة من الاقتصاد العالمي، بزيادة 7.2 نقطة مئوية، وتبوأت المركز الثاني عالميا بصورة ثابتة".

وأضاف "معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع من 39800 يوان إلى 81000 يوان"، لافتًا إلى أن بكين تتبوأ المركز الأول عالمياً في إنتاج الحبوب، كما يعتبر قطاع الصناعات التحويلية فيها الأكبر عالمياً، كما هو الحال بالنسبة لاحتياطيها من النقد الأجنبي.

ولفت شي إلى أن شعار مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني يتمثل برفع راية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية عاليا، وتطبيق فكرها في العصر الجديد على نحو شامل، وتطوير روح تأسيس الحزب العظيمة، وتعزيز الثقة بالنفس وتقوية الذات والتمسك بالمبادئ الأساسية مع الابتكار وإذكاء روح العمل بجد وحماس ،والتقدم إلى الأمام بشجاعة وعزيمة، والتضامن والكفاح في سبيل بناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل.