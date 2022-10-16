الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٨:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق.. وزير النقل يفتتح مطار كركوك الدولي

العراق.. وزير النقل يفتتح مطار كركوك الدولي
الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

افتتح وزير النقل ممثل رئيس مجلس الوزراء ناصر الشبلي، اليوم الأحد، مطار كركوك الدولي.

العالم - العراق

وقال رئيس هيئة المستشارين في كركوك عماد دهام، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير النقل ممثل رئيس مجلس الوزراء ناصر الشبلي، افتتح مطار كركوك الدولي، بحضور وزير المالية وكالة هيام نعمت كوبرلو، ومحافظ كركوك راكان سعيد علي الجبوري".

واضاف، أن "المطار، سيبدأ من اليوم باستقبال الرحلات الجوية القادمة الى العراق"، مبينا ان "الطائرة الرئاسية العراقية هبطت على أرض مطار كركوك الدولي".

وتابع دهام، أن "المطار افتتح بحضور قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة الفريق ركن علي الفريجي، ومعاون المحافظ للشؤون الفنية علي حمادي وقائد شرطة كركوك اللواء كاوه غريب وعدد من المسؤولين في سلطة الطيران المدني والمنافذ الحدودية".

روابط ذات صلة

القوة الجوية العراقية شاركت بعملية قتل قيادي لـ"داعش" أمس في كركوك

طيران الجيش العراقي يدمر عجلتين لـ’داعش’ في كركوك

العمليات المشتركة تقتل انتحاري وتصيب آخر في كركوك

العراق يطيح بقيادات "قاطع الفاروق" الإرهابية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. غارات سورية روسية مشتركة تدك معسكرات النصرة بريف حلب الشمالي

الاحتلال يعلن بدء فرض طوق أمني على الضفة وغزة المحتلة

ذي إيكونوميست: الإمارات نموذج صريح لقمع الصحافة والحريات

مخطط حزبي للإطاحة بـــ"رئيسة الوزراء الجديدة" في بريطانيا

العراق.. وزير النقل يفتتح مطار كركوك الدولي

أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022