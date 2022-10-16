العراق.. وزير النقل يفتتح مطار كركوك الدولي

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وقال رئيس هيئة المستشارين في كركوك عماد دهام، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير النقل ممثل رئيس مجلس الوزراء ناصر الشبلي، افتتح مطار كركوك الدولي، بحضور وزير المالية وكالة هيام نعمت كوبرلو، ومحافظ كركوك راكان سعيد علي الجبوري".

واضاف، أن "المطار، سيبدأ من اليوم باستقبال الرحلات الجوية القادمة الى العراق"، مبينا ان "الطائرة الرئاسية العراقية هبطت على أرض مطار كركوك الدولي".

وتابع دهام، أن "المطار افتتح بحضور قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة الفريق ركن علي الفريجي، ومعاون المحافظ للشؤون الفنية علي حمادي وقائد شرطة كركوك اللواء كاوه غريب وعدد من المسؤولين في سلطة الطيران المدني والمنافذ الحدودية".