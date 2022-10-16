الاحتلال يعلن بدء فرض طوق أمني على الضفة وغزة المحتلة

العالم - الإحتلال

وذلك بسبب احتفالات ما يسمى "عيد فرحة التوراة"، والذي يأتي في آخر يومين من مايسمى "عيد العُرش" اليهودي الذي بدأ قبل أسبوع.

وذكر ناطق بلسان جيش الاحتلال، في تصريح أوردته وسائل إعلام عبرية، أن الطوق سيتم فرضه بدءا من الساعة الرابعة من عصر الأحد وسيستمر لمدة يومين أي حتى منتصف ليلة الإثنين - الثلاثاء وفقا لتقييمات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وأشارت هيئة البث العامة الإسرائيلية الرسمية /كان/ إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، رفعت حالة التأهب في الضفة الغربية، تحسبا لاندلاع أعمال احتجاجات فلسطينية عنيفة، أو تنفيذ عمليات فردية من جانب شبان فلسطينيين.

وهذه المرة الثالثة التي يتم فيها فرض طوق أمني على الضفة الغربية منذ نهاية الشهر الماضي؛ الأول في عيد "رأس السنة العبرية"، والثاني ما يسمى "عيد الغفران"، والثالث ما يسمى عيد "العرش" الذي بدأ قبل اسبوع.

يُشار إلى أن إغلاق الضفة الغربية وتقييد حركة المواطنين الفلسطينيين خلال الأعياد اليهودية، بات تقليدًا صهيونيا، يؤثر على عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين الذين يعملون بتصاريح صادرة عن سلطات الاحتلال.

حيث يمنعون من الوصول لأماكن عملهم، كما ويمنع المواطنون من قطاع غزة من الوصول للداخل المحتل للعلاج بالمستشفيات.