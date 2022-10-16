الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٩:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

غوتيريش يدعو الأطراف السياسية الليبية إلى الاتفاق على إجراء الانتخابات

غوتيريش يدعو الأطراف السياسية الليبية إلى الاتفاق على إجراء الانتخابات
الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "سعيه لتجنب السيناريو الأسواء في ليبيا"، داعيًا جميع الأطراف السياسية إلى الاتفاق على إجراء الانتخابات.

العالم - ليبيا

وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك بمناسبة بداية رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي استلام مهامه رسميا من العاصمة طرابلس، إن "هناك نية للخارجية الألمانية في إحياء مؤتمر برلين، لكونه الأداة الدولية الأكثر فائدة لتجنب السيناريو الأسوأ في ليبيا والوصول إلى حل ممكن للأزمة"، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

وقال إنه "من الصعب معرفة التحدي الأكبر الذي سيواجهه باثيلي في مهمته في ليبيا"، مؤكدًا "أهمية استمرار اتفاق وقف إطلاق النار والمحافظة على الاستقرار بأي ثمن".

وختم الأمين العام للأمم المتحدة بالتأكيد على "ضرورة التوصل سريعا لاتفاق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، للسماح بإجراء التغييرات القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات".

وباشر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، السنغالي عبد الله باتيلي، مهام عمله خلال أيام من العاصمة طرابلس نفسها، مقارنة بالمبعوثين السابقين الذين استقر عملهم في تونس أو جنيف، وذلك في استجابة غربية للشراكة المفترضة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وتشهد الساحة الليبية توترات منذ العام 2011، بعد أن قصف حلف الناتو البنى التحتية ودمر معسكرات الجيش الليبي، وسلح جماعات متطرفة وأسهم في إتاحة السلاح للمدنيين الذين شكلوا كتائب عسكرية فيما بعد، الأمر الذي ترتبت عليه الفوضى التي تشهدها ليبيا للآن.

روابط ذات صلة

ليبيا: الدبيبة يخلي مسؤوليته حيال حكومة باشاغا

الأمم المتحدة تكشف عن انتهاكات لحقوق المهاجرين في ليبيا

ليبيا.. حكومة الوحدة ترفض مواقف مصر واليونان: دعوة للانقسام والحرب

ليبيا تشارك في مؤتمر دولي حول الأمن الغذائي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. هذا ما قاله الرئيس الصيني بشأن تايوان

شاهد.. عشرات المرابطين يصدحون بالتكبيرات داخل الأقصى

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 16-10-2022

صندوق النقد يتوصل إلى اتفاق تمويل لتونس قدره نحو 1.9 مليار دولار

تونس: عبير موسي تهاجم الرئيس سعيّد وتعلن الدخول في إضراب جوع

فيديوغرافيك.. انسحاب 'النصرة' من عفرين بعد رضوخ الجماعات المسلحة لشروطها