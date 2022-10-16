الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٩:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم:خروج رتل للقوات الأمريكية يضم 75 صهريجاً محملاً بالنفط السوري المسروق إلى الأراضي العراقية عبر معبر المحمودية غير الشرعي

الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. هذا ما قاله الرئيس الصيني بشأن تايوان

شاهد.. عشرات المرابطين يصدحون بالتكبيرات داخل الأقصى

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 16-10-2022

صندوق النقد يتوصل إلى اتفاق تمويل لتونس قدره نحو 1.9 مليار دولار

تونس: عبير موسي تهاجم الرئيس سعيّد وتعلن الدخول في إضراب جوع

فيديوغرافيك.. انسحاب 'النصرة' من عفرين بعد رضوخ الجماعات المسلحة لشروطها