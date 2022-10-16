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قبلان: الترسيم أكبر انتصار بلا حرب ونتيجة لقوة لبنان ومقاومته

قبلان: الترسيم أكبر انتصار بلا حرب ونتيجة لقوة لبنان ومقاومته
الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في تصريح، أن الترسيم أكبر انتصار بلا حرب، وهو نتيجة قوة وطنية كبيرة وعلى رأسها التهديد غير المسبوق للمقاومة بنسف كل منصات النفط والغاز للإسرائيلي إن تجاوز حقوق لبنان.

العالم _ لبنان

وردا على مشكيكين قال كفانا مزايدات وأكاذيب فارغة، وعار أن نقول بالعربية ما تريده تل أبيب بالعبرية، واليوم تل أبيب اختصرت ما حصل بقولها: تل أبيب تعيش مأساة التحولات الكبيرة، و"إسرائيل" تشتري الأمن بالمال، والتهديد بالإذعان، وما حصل نتيجة لقوة لبنان ومقاومته"..

وقال: للتاريخ أقول: لبنان البلد الوحيد الذي هزم "إسرائيل"، وهو البلد الوحيد الذي أذعنت له تل أبيب وأقرت بحقوقه النفطية، أعني لبنان المقاومة لا لبنان 17 أيار، والبلد شراكة ومصالح وطنية، وكسر هيمنة تل أبيب بالمفاوضات غير المباشرة أكبر انتصار، والتطبيع الوحيد تم زمن 17 أيار، وزمن 17 أيار انتهى، ولبنان النفطي تاريخ جديد وفصل جديد بميزان المنطقة، ومن يعيش عقدة الهزائم لا يعرف طعم الإنتصارات.

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