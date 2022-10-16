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السفير الايراني ببغداد يلتقي الرئيس العراقي الجديد

السفير الايراني ببغداد يلتقي الرئيس العراقي الجديد
الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

التقى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية ببغداد، محمد كاظم آل صادق، اليوم الاحد الرئيس العراقي الجديد، عبداللطيف رشيد.

العالم - ايران

وكان البرلمان العراقي وبعد اكثر من عام من اقامة الانتخابات التشريعية، قد انتخب يوم الخميس الماضي عبداللطيف رشيد رئيسا جديدا بعد حصوله على 162 صوتا مقابل 99 صوتا للرئيس السابق برهم صالح.

وقام الرئيس العراقي الجديد عبداللطيف رشيد بتكليف مرشح الكتلة الاكبر في مجلس النواب، محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد إبراهيم رئيسي قد بعث برقية تهنئة بمناسبة انتخاب الرئيس العراقي الجديد عبداللطيف رشيد، اعرب فيها عن أمله في أن تتخذ الحكومة الجديدة في العراق خطوات نحو تنمية وازدهار العراق وتعزيز العلاقات بين طهران وبغداد.

وأكدرئيسي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية دعمت دائما العملية السياسية في العراق القائمة على تصويت الشعب والسعي لتوسيع العلاقات الأخوية مع العراق.

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