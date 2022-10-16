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وزير الخارجية الايراني: طهران ترفض تواجد القوى الاجنبية في منطقة القوقاز وتلتزم بسياساتها المبدئية باحترام سيادة الدول

الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

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