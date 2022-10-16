هل سيستخدم بوتين النووي في الدفاع عن روسيا؟

العالم – ما رأيكم

ويتوقع كتاب سياسيين ان يتوسع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفرض حقائق تكتيكية في الحرب الأوكرانية لأرغام الأخرين علی قبول هذا الواقع.

ويقول كتاب سياسيين ان الرئيس بوتين حدد في خطابه ان الأقاليم الاربعة التي اعلن ضمها الی روسيا، باتت اراض روسية مشمولة بنظام الدفاع عن روسيا واذا ارادت أوكرانيا استرجاع هذه الاراضي سيعتبر هذا تعدياً علی الاراضي الروسية ويحق لروسيا وفق الدستور الروسي ان تدافع عن اراضيها حتی باستعمال النووي.

ويتوقع باحثون سياسيون ان لايكتفي بوتين بالاقاليم الاربعة وسوف يتوسع بتحرير اوديسا لاقامة استفتاء هناك وضمها الی الاراضي الروسية.

ويشير باحثون سياسيون الی اعلان ايلون ماسك عجزه عن تمويل الانترنت الفضائي عن اوكرانيا وتقديمه مبادرة تشمل تخلي اوكرانيا عن القرم والاقاليم الاربعة.

ويستبعد باحثون سياسيون ان تلجأ روسيا لحرب نووية مشيرين الی ان استخدام السلاح النووي في مناطق خالية من السكنة في اوكرانيا لن يردع الغرب لان الغرب يريد ان يقاتل في اوكرانيا حتی آخر اوكراني وحتی استخدام النووي ضد قواعد الناتو في بولندا لن يجدي نفعاً لأن الناتو سيرد عليه.

ويؤكد كتاب سياسيين ان ما سيردع الغرب، هو صواريخ فرط صوتية تمتلكها روسيا وتعجز صواريخ الولايات المتحدة عن ردعها وهي التي ستمنح روسيا الأرجحية في أي مواجهة مع الغرب، لأن هذه الصواريخ، تطال جميع المدن الاميركية.

ويری اعلاميون ان كل التصريحات الحالية حول استخدام النووي تندرج في اطار التلويح بالقوة والتهديد بالقوة للردع ولم يصل الحال الی الاستخدام الفعلي للنووي.

ويشدد محللون سياسيون ان الحرب النووية ليست مسألة سهلة بل هي مغامرة كبيرة جداً سوف يموت بها الملايين وتنتهي بفناء العالم.

ويوضح محللون سياسيون أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي استخدمت النووي دون ان يرف لها جفن وتتفاخر بذلك، مشيرين الی ان الاميركيين عندما يثيرون ضجيجاً عن النووي الروسي ويضخمون الأمر اعلامياً فهم يعدون العدة عملياً لاستخدام النووي ولاأحد سواهم سيبادر باستخدام النووي.

ويرفض كتاب سياسيين تسمية العمليات الروسية بالحرب في اوكرانيا، معتبرين انها عملية عسكرية خاصة تبادر بها روسيا تشبه عملية جراحية معقدة.

ويؤكد كتاب سياسيين ان روسيا لوكانت تريد ان تنهي هذه العملية العسكرية الخاصة، لكانت قادرة علی اتباع طريقة الولايات المتحدة في عمليات نشر الديمقراطية أي سياسة الأرض المحروقة ولكن روسيا تحاول الحفاظ علی أرواح جنودها وأرواح المدنيين والبنی التحتية المدنية.

ما رأيكم:

ما تفسير مخاوف الغرب من تطور الحرب في اوكرانيا باللجوء الى النووي؟

كيف تفسر تدريبات الاطلسي على استخدام القنابل النووية بالتزامن مع تدريبات روسية؟

من يجر الدول الغربية لدوامة خطرة في اوكرانيا بدل البحث عن وقف الحرب؟

لماذا تحدث بايدن عن سيناريو نهاية العالم بسبب تهديدات بوتين النووية كما ادعى؟