معسكرات تدريبية للمنتخب الإيراني استعدادا لمونديال قطر

العالم - فار

المدرب البرتغالي كارلوس كيروش يعتمد على هذه المعسكرات لإستدعاء أكبر قدر ممكن من اللاعبين استعدادا لنهائيات كأس العالم، وإن يغيب عنها المحترفين في خارج البلاد.

كيروش مع عودته إلى المنتخب، حافظ بشكل كبير على التشكيلة التي تأهلت إلى النهائيات مع المدرب السابق دراغان سكوتشيتش لكن يبدو أنه مصمم على تغيير في التشكيلة الاحتياطية وتبديلات محتملة في إستراتيجية الفريق خلال المباريات، خاصة مع النتائج الجيدة للفريق في الفترة التحضيرية مع المايسترو البرتغالي، حيث فاز الفريق على العملاق اللاتيني أوروغواي، ومن ثم تعادل مع أبطال إفريقيا السنغال. وهو الامر الذي يبشر بأداء قوي للمنتخب في النهائيات التي يطمح فيها تيم ملي في الوصول إلى الأدوار الاقصائية للمرة الأولى في تاريخه.

ومن اجل تسليط الضوء أکثر علی هذا الموضوع، استضاف برنامج "فار" علی شاشة قناة العالم، لاعب خط الوسط السابق الذي لعب لقطبي العاصمة بيرسبوليس و استقلال و المنتخب الإيراني بهزاد داداش زاده.

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