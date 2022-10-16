العالم - قلم رصاص

وسلط برنامج قلم رصاص الضوء علی موضوع هذه الحلقة من خلال مختارات من مقالات وتحليلات وردت في مراكز ابحاث ومجلات وصحف اميركية وبريطانية حللت فيها واقع الولايات المتحدة وتداعياته داخلياً وعالمياً.

وكتب الصحافي جاكوب وير مقالاً في مركز العلاقات الخارجية الاميركي لبحث "الانتخابات والعنف ومستقبل الديمقراطية الاميركية".

اما الباحثان "جينا بيدنار" و"ماريانو فلورنتينو" فقد كتبا مقالاً مشتركاً في مجلة "فورين افيرز" الاميركية تحت عنوان:"القوة العظمی الممزقة".

ونشر روبرت كابلان وهو رئيس كرسي في معهد أبحاث السياسة الخارجية، نشر بحثاً يؤكد من خلاله انه "عندما تنهار الامبراطوريات أو القوی العظمی تتفشی الفوضی وتندلع الحروب".

وكتب محرر قسم الطاقة في صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية مقالاً تحت عنوان:"حرب النفط الجديدة.. تحركات أوبك ضد الولايات المتحدة".

واستضاف برنامج رصاص الباحث السياسي والاكاديمي د. مهند الضاهر لبحث حيثيات موضوع الحلقة.

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