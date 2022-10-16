إرسال أول شحنة من الزعفران الإيراني إلى قطر 

العالم- ايران

وسبق أن وقعت إيران وقطر اتفاقية لتصدير 200 طن من الزعفران الإيراني إلى قطر بقيمة أولية تبلغ 300 مليون دولار.

وتُعدّ إيران أول وأكبر منتج ومصدّر للزعفران بالعالم حيث تنتج ما يزيد عن 90 بالمئة من الزعفران المزروع في العالم.

ولا يقتصر استخدام الزعفران الإيراني على الاستهلاك البشري بل تستخدمه معظم الدول الأوروبية في مختلف الصناعات مثل الصيدلة أيضًا بعد معالجته.

وبما أن إيران تنتج أجود أنواع الزعفران بالعالم، لديها الكثير من الزبائن من مختلف أنحاء العالم لشراء هذا المحصول الاستراتيجي الأحمر.

ومن المقرر إرسال الشحنة الثانية من الزعفران الإيراني إلى قطر الأسبوع القادم.