الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٤:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

إرسال أول شحنة من الزعفران الإيراني إلى قطر 

إرسال أول شحنة من الزعفران الإيراني إلى قطر 
الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

أرسلت الشحنة الأولى من الزعفران الإيراني إلى قطر الأربعاء الماضي من مدينة مشهد المقدسة شمال شرقي إيران.

العالم- ايران

وسبق أن وقعت إيران وقطر اتفاقية لتصدير 200 طن من الزعفران الإيراني إلى قطر بقيمة أولية تبلغ 300 مليون دولار.

وتُعدّ إيران أول وأكبر منتج ومصدّر للزعفران بالعالم حيث تنتج ما يزيد عن 90 بالمئة من الزعفران المزروع في العالم.

ولا يقتصر استخدام الزعفران الإيراني على الاستهلاك البشري بل تستخدمه معظم الدول الأوروبية في مختلف الصناعات مثل الصيدلة أيضًا بعد معالجته.

وبما أن إيران تنتج أجود أنواع الزعفران بالعالم، لديها الكثير من الزبائن من مختلف أنحاء العالم لشراء هذا المحصول الاستراتيجي الأحمر.

ومن المقرر إرسال الشحنة الثانية من الزعفران الإيراني إلى قطر الأسبوع القادم.

روابط ذات صلة

رئيسي يلتقي أمير قطر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تدشين أول مصفاة إيرانية في القارة الأميركية

إرسال أول شحنة من الزعفران الإيراني إلى قطر 

لا نية لديه للقاء ابن سلمان.. "سوليفان" يعلن سياسة بايدن تجاه السعودية!

عم الطالبة المتوفية "إسراء بناهي" يرد على مزاعم علي دائي+فيديو

شاهد بالفيديو.. السوداني يضع اصبعه على أول جرح عراقي ويسرع بمعالجته

متحدث الحكومة : ايران عازمة على المضي في مسار التطوير النووي