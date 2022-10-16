هذه أبعاد رعاية أرامكو السعودية لبطولات كريكيت عالمية!

العالم- السعودية

ويأتي هذا التعاون مع المجلس الدولي للكريكيت ومقره دبي بعد أيام من تقديم شركة شل (Shell) -التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها- شراكة مدتها ثماني سنوات مع شركة الدراجات البريطانية (British Cycling)، وهي الهيئة الحاكمة للعبة داخل المملكة المتحدة.

خلال الأشهر الـ 12 الماضية، اشترى صندوق الاستثمارات السعوديّ عضوية نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مقابل أكثر من 300 مليون جنيه إسترلينيّ، وخصص ملياري دولار في اتجاه (LIV Golf).

ومنذ وقت قريب، صرّح صندوق الاستثمارات العامة السعوديّ أنّه خصص أكثر من 2 مليار دولار خلال الأشهر الـ 12 الماضية لدعم طويل الأمد لمعدات الجولف.

وانتقدت منظمات حقوق الإنسان هذا الدعم السعوديّ للرياضة باعتباره غسيل أموال، متهمة السعودية باستغلال هذا الدعم لصرف النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.

في هذا الصدد، انتشرت عريضة تدعو إلى إلغاء الشراكة مع شل (Shell) جمعت العديد من التوقيعات من الأفراد والمنظمات، في حين واجهت شركة (British Cycling) انتقادات واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما قال محمد العُمري مدير مركز الجزيرة العربية الإعلام في تغريدة على تويتر:" 400 مليون دولار لاكرانيا واليوم 300 مليون لرعاية بطولة الكريكيت.. هذا المبلغ أكثر مما يدفع ل عشرة مليون مواطن في حساب المواطن = نصف الشعب فقير! لم يكتفي ال سعود بالمخصصات المالية بل ببعثرة الاموال والسفه".