العراق: السيد السيستاني يلتقي وفدا من مؤسسة العين للرعاية

العالم - العراق

وقالت مؤسسة العين في بيان، إن "وَفداً مِن المُؤسسةِ مُمثلاً بِرَئيسها أحمَد السوداني وَعَددٍ مِنَ العامِلينَ زاروا اليوم، المَرجِعِ الدِيني الأعلى السَيِد عليِّ الحُسَينيّ السِيستانيّ، تزامنا معَ ذِكرى وِلادةِ الرَسولِ الأَعظَمِ (ص)".

وأضافت، أن "السيد السيستاني قدم الشكر عَلى تَجديدِ ثِقَتهِ بالمُؤَسسةِ عِبرَ مَأذونيَتِهِ لَها"، مشيرة الى أنه "تم تَقديمِ إيجازٍ لِسماحَتِهِ بِأَهمِ التَّطَورات فِي عَمَلِها عَلى الصَّعيدَينِ المَحلي والدَّولي".

وأَشادَ السيد السيستاني بحسب البيان، "بِعَمَلِ المُؤَسَسَةِ"، داعيا للعامِلينَ بالمَزيدِ مِنَ التَّوفيقِ لخِدمَةِ يتامى المُؤمنينَ".

وأضاف، أن "المُؤَسسةَ تُمَثِلُ صُورةً ناصِعَةً للعَمَلِ الخَيري"، مشددا "عَلى ضَرورةِ رَبطِ المُحتَضَنينَ بِقيَمِهم الاجتماعِيةِ والدِّينيةِ والأخلاقيةِ الأَصيلةِ".