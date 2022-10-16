تدشين خط ملاحي بين بوشهر وقطر على أعتاب المونديال

العالم- إيران

وأعلن مدير عام الموانئ والملاحة البحرية في محافظة بوشهر "محمد شكیبي نسب" اليوم الأحد، أنه تم إنشاء محطة ركاب بحرية دولية في ميناء بوشهر لاستقبال القادمين الراغبين في مشاهدة منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بالدوحة، وهذا يبين أهمية النقل البحري للركاب الراغبين في مشاهدة منافسات كأس العالم من محافظة بوشهر إلى دولة قطر.

بالإضافة إلى ذلك، وصف مدير عام الموانئ والملاحة البحرية محافظة بوشهر محورًا من المحاور الرئيسية في نقل الركاب خلال منافسات كأس العالم لكرة القدم وقال في هذا الصدد: في الاجتماعات التخصصية التي عقدت منذ أشهر وركزت بشكل خاص على المونديال، تمت مناقشة واعتماد استراتيجيات لتعزيز تصدير البضائع ونقل الركاب انطلاقًا من بوشهر إلى قطر.

وفي السياق وصل مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية "محسن رضائي" اليوم الاحد الى العاصمة القطرية الدوحة، لافتتاح معرض الطاقات الاقتصادية الايرانية، وذلك على اعتاب كاس العالم لكرة القدم 2022، ومتابعة الوثائق الموقعة بين رئيسي البلدين.

وكان في استقبال "رضائي" لدى وصوله الدوحة اليوم، وكيل الخارجية القطرية وسفير الجمهورية الاسلامية لدى هذا البلد.

علما ان معرض ايران الاقتصادي الذي بدا اعماله اليوم في الدوحة، يضم 20 شركة قابضة ومنتجة ايرانية تنشط في مختلف القطاعات الصناعية والغذائية والحرف اليدوية والتقنيات الحديثة؛ حيث ستعرض احدث منجزاتها على اعتاب انطلاق مونديال قطر 2022.

وتُعدّ كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 بالعاصمة القطرية الدوحة هي الكأس الثانية والعشرون التي تستضيفها قطر في الفترة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر لغاية 18 كانون الأول/ديسمبر 2022، ويتواجد المنتخب الإيراني ضمن المجموعة الثانية مع إنجلترا والولايات المتحدة وويلز.

وتعتبر كأس العالم لكرة القدم هو الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في العالم وتقام كل أربع سنوات.