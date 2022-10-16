أمريكا شنّت 10 حروب وقتلت مليون إنسان .. وتتباكى على أوكرانيا!

العالم - الاميركيتان

وتتجاوب بعض دول العالم مع هذا الخطاب، وهي تعلم جيدا مدى الخداع الذي ينطوي عليه، وتعلم حجم الانتهاكات التي تقوم بها امريكا للديمقراطية وحقوق الإنسان، وعدد الحروب المدمرة والفادحة التي قامت بها في العديد من الدول، كما تعلم حجم الخذلان الذي تعاملت به تجاه العديد من الاعتداءات على الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم.

هذه الدول تعلم جيدا حقيقة النزعة العدوانية والميول الاستبدادية التي تتصف بها الولايات المتحدة، ومدى الزيف الذي يغلف شعاراتها وقيمها، ولكن هذه الدول تخادع هي الأخرى الولايات المتحدة، بتصديقها هذه الشعارات والقيم، حفاظا على مصالح أنظمتها الحاكمة، كلٌّ وفق ظروفه الداخلية.

في حين ومن بين هؤلاء المدعون للديموقراطية والحقوق الإنسانية!!! تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي بأن تزود بلاده أوكرانيا بأنظمة جوية متقدمة بعد تعرضها لوابل من الهجمات الصاروخية المدمرة من روسيا.

وتحدث بايدن هاتفيا إلى زيلينسكي لتقديم تأكيدات بشأن استمرار الدعم الأمريكي وإدانة ما وصفها بــ"الهجمات الحمقاء" من روسيا التي أصابت "أهدافا مدنية"!!!.

الدموع الأمريكية على أوكرانيا لن تذرف طويلا، وتاريخ الولايات المتحدة مع حلفاءها ومن تقول إنهم أصدقاؤها، مليء بالخذلان والتخلي. كما يبدو أن بايدن والإدارة الأمريكية يتناسيان دائما هجومها النووي المدمر على هيروشيما اليابانية! و جرائم الحرب والفظائع التي ترتكبها حينا بعد حين في كل انحاء العالم وبأشكال مختلفة.