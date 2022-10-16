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رئيسي: بايدن يحريض على الفوضى والإرهاب والدمار في إيران

رئيسي: بايدن يحريض على الفوضى والإرهاب والدمار في إيران
الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

اتهم الرئيس الايراني اية الله ابراهيم رئيسي نظيره الامريكي جو بايدن بالتحريض على الفوضى والإرهاب والدمار في إيران، وقال ان تصريحات الرئيس الأمريكي الداعمة للفوضى وانعدام الأمن في إيران أثبتت مرة أخرى زيف ادعاءات واشنطن حول حماية حقوق الإنسان.

العالم- ايران

وفي تصريحه خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاحد، تطرق رئيسي الى موقف أمريكا المحرض للاضرابات واعمال الشغب في ايران؛ مبينا ان تصريحات الرئيس الامريكي الذي سمح لنفسه بالتحريض على الفوضى واثارة الشغب وتدمير الممتلكات في دولة اخرى، اعادت الى الاذهان المقولة الخالدة لمؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية "الامام الخميني" (رض)، والذي نعت فيها امريكا بـ "الشيطان الاكبر".

واضاف، انه بمزيد من التدقيق في جذور الاعمال التخريبية والاغتيالات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة، يمكن الكشف عن اثار وممارسات امريكا الشريرة فيها.

وتابع : ان تحيّز واشنطن، على مدى 70 عاما، لجرائم الكيان الصهيوني داخل فلسطين، واحتلال القوات الامريكية طوال عقدين من الزمن للاراضي الافغانية، هي نماذج (قليلة فقط) عن الممارسات الشريرة التي تصدر عن هذا الشيطان الاكبر.

وصرح رئيس الجمهورية، بان العدو يسعى لاستغلال الاحداث الاخيرة في سياق نشر اليأس والاحباط داخل المجتمع؛ موجها المسؤولين باتخاذ خطوات مؤثرة لمعالجة مشاكل المواطنين وبالتالي افشال مؤامرات العدو.

وخلص "رئيسي"بالقول: ان مخططات العدو هذه، باتت مكشوفة تماما عند الشعب الايراني الواعي، والذي سيفوّت الفرصة هذه المرة ايضا على عدوه ويواصل المضي بكل حزم وشموخ نحو التقدم والازدهار.

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