اجتماع اللجنة المشتركة بين ايران وفنزويلا سيعقد في طهران

العالم- ايران

وفي حديثه خلال ترؤسه اجتماعا للجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية بشأن مكاسب زيارة نائب الرئيس الايراني الى روسيا، قال مهدي صفري: ان الزيارة الاخيرة تمت تحت اولوية الموضوعات الاقتصادية للدول المطلة على بحر قزوين.

وأضاف: ان الجانب الروسي وافق على جميع المقترحات التنفيذية لايران، وكذلك سائر دول الجوار المطلة على بحر قزوين، ومن هذه المقترحات: إنشاء منطقة للتجارة الحرة في بحر قزوين، الترانزيت المشترك في بحر قزوين، رفع العقبات الجمريكية وإنشاء الامانة العامة لمتابعة المصادقات. كما تقرر ان تستضيف ايران الاجتماع القادم للدول المتجاورة المطلة على بحر قزوين.

كما تم خلال الاجتماع ادراج مصادقات اللجنة المشتركة مع ارمينيا على جدول الاعمال، حيث أكد صفري ان اللجنة المشتركة بين ارمينيا وايران عملت بشكل ناجح في مجالات الترانزيت والنقل وصادرات المحاصيل الزراعية وتصدير الخدمات الهندسية.

كما أعلن مساعد وزير الخارجية الايراني في شؤون الدبلوماسية الاقتصادية، ان موسكو ستستضيف اجتماع اللجنة المشتركة بين ايران وروسيا، وستستضيف طهران اجتماع اللجنة المشتركة بين ايران وفنزويلا.