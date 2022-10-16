الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٥:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

اجتماع اللجنة المشتركة بين ايران وفنزويلا سيعقد في طهران

اجتماع اللجنة المشتركة بين ايران وفنزويلا سيعقد في طهران
الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد وزير الخارجية الايراني في شؤون الدبلوماسية الاقتصادية، يوم الاحد، ان طهران ستستضيف اجتماع اللجنة المشتركة بين ايران وفنزويلا.

العالم- ايران

وفي حديثه خلال ترؤسه اجتماعا للجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية بشأن مكاسب زيارة نائب الرئيس الايراني الى روسيا، قال مهدي صفري: ان الزيارة الاخيرة تمت تحت اولوية الموضوعات الاقتصادية للدول المطلة على بحر قزوين.

وأضاف: ان الجانب الروسي وافق على جميع المقترحات التنفيذية لايران، وكذلك سائر دول الجوار المطلة على بحر قزوين، ومن هذه المقترحات: إنشاء منطقة للتجارة الحرة في بحر قزوين، الترانزيت المشترك في بحر قزوين، رفع العقبات الجمريكية وإنشاء الامانة العامة لمتابعة المصادقات. كما تقرر ان تستضيف ايران الاجتماع القادم للدول المتجاورة المطلة على بحر قزوين.

كما تم خلال الاجتماع ادراج مصادقات اللجنة المشتركة مع ارمينيا على جدول الاعمال، حيث أكد صفري ان اللجنة المشتركة بين ارمينيا وايران عملت بشكل ناجح في مجالات الترانزيت والنقل وصادرات المحاصيل الزراعية وتصدير الخدمات الهندسية.

كما أعلن مساعد وزير الخارجية الايراني في شؤون الدبلوماسية الاقتصادية، ان موسكو ستستضيف اجتماع اللجنة المشتركة بين ايران وروسيا، وستستضيف طهران اجتماع اللجنة المشتركة بين ايران وفنزويلا.

روابط ذات صلة

مباحثات إيرانية بنغالية حول التعاون الاقتصادي

إيران وروسيا توقعان على اتفاق لإنشاء ممر جمركي أخضر بينهما

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 16-10-2022

اجتماع اللجنة المشتركة بين ايران وفنزويلا سيعقد في طهران

تدشين خط ملاحي بين بوشهر وقطر على أعتاب المونديال

السفير ميا يبحث مع رئيس جامعة السلطان قابوس العمانية مجالات التعاون

رئيسي: بايدن يحريض على الفوضى والإرهاب والدمار في إيران

في أحدث ظهور له.. العراق: السيد السيستاني يلتقي وفدا من مؤسسة العين للرعاية