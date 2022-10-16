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وزارة الصحة اليمنية للعالم..

دواء ملوث يقتل 10 أطفال يمنيين في مستشفى الكويت+فيديو

الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية د. أنيس الأصبحي استشهاد 10 أطفال يمنيين من مرضى سرطان الدم 'اللوكيميا' في مستشفى الكويت بالعاصمة صنعاء.

العالم - خاص بالعالم

وحمل د. الأصبحي دول العدوان مسؤولية استشهاد هؤلاء الاطفال بسبب منع 83 شرکة کانت تنقل الأدوية والمواد الطبية الآمنة الی اليمن، مؤکداً ان هذا النوع من الحصار يعتبر جريمة حرب.

وأکد المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية تلقي 19 طفل يمني من مرضى سرطان الدم 'اللوكيميا' جرعةً من الدواء في مستشفى الكويت تسبب بمضاعفات خطيرة لديهم نتيجة احتوائه على تلوّث بكتيري حسب الأطباء المختصّين في المستشفى، أدی الی استشهاد 10 من الاطفال.

ويوضح المعنيين إنّ الدواء تمّ تهريبه بشكل غير رسمي عبر منافذ يسيطر عليها تحالف العدوان، ولم تمرّ التشغيلة المهربة عبر إجراءات الهيئة العليا للأدوية أو مناقصات المركز الوطني للأورام، فيما لا تزال التحقيقات جاريةً من قبل وزارة الصحة في صنعاء لتتبع طريقة دخول الدواء ومصدره.

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