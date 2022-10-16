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4 خروقات بحرية وجيش الإحتلال ينفي عبور الحدود البحرية اللبنانية

4 خروقات بحرية وجيش الإحتلال ينفي عبور الحدود البحرية اللبنانية
الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

خروقات بالجملة للمياه الإقليمية اللبنانية من قبل الزوارق الحربية الصهيونية خلال اليومين الأخيرين.

العالم - لبنان

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني اليوم الاحد في بيان أنه بتاريخ 15 /10 /2022 الساعة 15.00 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، ولمسافة حوالى 333 مترا ولمدة 10 دقائق، وما بين الساعة 15.55 والساعة 16.00، خرق زورق معاد مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالى 370 مترا، وما بين الساعة 17.13 والساعة 18.09، خرق زورق معاد مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالى 203 أمتار، وما بين الساعة 17.18 والساعة 17.43، خرق زورق معاد مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالى 481 مترا. وتتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.
وبعد هذا البيان، نقلت وكالة رويترز عن جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله أن قواته لم تعبر الحدود البحرية اللبنانية.

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