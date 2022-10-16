ريال مدريد يعزز صدارته للدوري الإسباني بثلاثية الكلاسيكو

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إفتتح ريال مدريد أهداف المباراة الاربع في الدقيقة 12، من هجمة مرتدة سريعة بدأها كروس بتمريرة رائعة إلى فينيسيوس جونيور. وتوّغل البرازيلي في المنطقة وانفرد بالحارس تير شتيجن الذي تصدى لها وارتدت الكرة أمام كريم بنزيما الذي وضعها في الشباك معلناً 1-0 للنادي المدريدي.

هدف الريال الأول

فرض رجال أنشيلوتي إيقاعاً سريعاً ونجح فيدي فالفيردي في توسيع الغلة بعد مرور أول نصف ساعة من عمر اللقاء. هجمة جماعية شارك فيها فينيسيوس جونيور، تشواميني وميندي؛ ليسدد الأوروغوياني الكرة قذيفة أرضية من على حدود منطقة الجزاء استحال على تير شتيجن التصدي لها، معلناً الهدف الثاني للملكي.

هدف الريال الثاني

بحث برشلونا عن الهدف في الدقائق الأخيرة. وفي الدقيقة 84، نجح الفريق الكتلوني في تقليص الفارق بهدف سجله فيران توريس (2-1).

هدف برشلونا الوحيد

وفي الدقيقة 90 أسقط المدافع البرشلوني إيريك غارثيا لاعب الريال رودريغو في منطقة الجزاء، فقرر الحكم احتساب ركلة جزاء لريال مدريد، بعد الرجوع لتقنية الفيديو VAR. انبرى رودريغو بنفسه، وكان قد دخل بدلاً من فيني جونيور، لتنفيذ الركلة وتحويلها إلى الهدف الثالث، 3-1.

هدف الريال الثالث