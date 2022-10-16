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قوات كييف تتراجع عن خطتها للاستيلاء على محطة زابوروجيه الكهروذرية

قوات كييف تتراجع عن خطتها للاستيلاء على محطة زابوروجيه الكهروذرية
الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

صرح فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة إقليم زابوروجيه بأن قوات كييف تراجعت عن خطتها بالاستيلاء على محطة زابوروجيه الكهروذرية وقررت عبور نهر دنيبرو من الجزء الغربي لسد مدينة "كاخوفكا".

العالم - الأزمة الاوكرانية

وأوضح أنهم كثفوا من تركيز قطاعاتهم غربي النهر لشن هجوم على المناطق السكنية في كل من "زولوتايا بالكا" و "أوسوكوروفكا" ومقاطعة خيرسون ومنطقة "بوكروفسكي" التابعة لإقليم دنيبربيتروفسك.

وذكرت إذاعة "سبوتيك" أن القوات الروسية أحبطت محاولة إنزال نهري من قبل قوات كييف في محيط محطة زابوروجيه.

يذكر أن الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي يزودون قوات كييف بشكل متواصل بأسلحة هجومية متطورة وبمبالغ هائله رغبة منهم في إطالة أمد الصراع ومحاولة إضعاف روسيا معتبرين أن انتصارها هزيمة لهم.

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