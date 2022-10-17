المؤامرات والمطبخ الاستخباري- الجزء الثاني

خاص بالعالم

هذا هو حال قيادات دول وشعوب ترفض الخضوع والاستسلام وتنحاز للفقراء والمستضعفين، وترفض التدخل الخارجي بشؤونها.

ولانه ليس بالسيف وحده ننجح، بحسب جوزيف ناي مساعد وزير الدفاع في عهد الرئيس الامريكي بيل كلينتون، ومبتكر مصطلحي القوة الناعمة والقوة الذكية، كان لابد من كسر الثقة مع اركان البلد المستهدف، بتشويه سمعة النظام ورموزه.

رفع شعارات معادية وبث شائعات وزعزعة الثقة الداخلية للمجتمعات المناهضة، وهذا ما تقوم به الغرف السوداء للاستكبار العالمي، وغايته الاساس تحطيم ارادات الشعوب والاطاحة بمبادئها ورموزها وكل من يقف في وجه مصالحه ومبتغاه.



ولمناقشة هذا الموضوع يستضيف برنامج "نوافذ" ضيوف الحلقة:

الباحث السياسي الدكتور وسيم بزي

الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور علي حمية

الباحث السياسي من برلين الدكتور اكثم سليمان

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