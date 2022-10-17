الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٥:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

المؤامرات والمطبخ الاستخباري- الجزء الثاني

الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

لانها اختارت السيادة والاستقلال السياسي والاقتصادي، تحارب، لانها اختارت ان تكون مواردها وثرواتها من حق شعوبها، تحارب.

خاص بالعالم

هذا هو حال قيادات دول وشعوب ترفض الخضوع والاستسلام وتنحاز للفقراء والمستضعفين، وترفض التدخل الخارجي بشؤونها.

ولانه ليس بالسيف وحده ننجح، بحسب جوزيف ناي مساعد وزير الدفاع في عهد الرئيس الامريكي بيل كلينتون، ومبتكر مصطلحي القوة الناعمة والقوة الذكية، كان لابد من كسر الثقة مع اركان البلد المستهدف، بتشويه سمعة النظام ورموزه.

رفع شعارات معادية وبث شائعات وزعزعة الثقة الداخلية للمجتمعات المناهضة، وهذا ما تقوم به الغرف السوداء للاستكبار العالمي، وغايته الاساس تحطيم ارادات الشعوب والاطاحة بمبادئها ورموزها وكل من يقف في وجه مصالحه ومبتغاه.

ولمناقشة هذا الموضوع يستضيف برنامج "نوافذ" ضيوف الحلقة:

الباحث السياسي الدكتور وسيم بزي

الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور علي حمية

الباحث السياسي من برلين الدكتور اكثم سليمان

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

شاهد.. هكذا الشعب الإيراني أفشل مؤامرة الاستكبار العالمي

ولايتي: الشعب اليمني قدم الجوهر الحقيقي لمقارعة الاستكبار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المقاومة تحذر من غدر الاحتلال ونقل المعركة لــ"غـــزة" !

النساء أو الرجال.. أيهما أفضل في الكلمات المتقاطعة؟

لقاء منفرد مع الرئيس الأسد.. 'حماس' في ضيافة دمشق خلال أيام

فوائد عصير الطماطم

"عرين الأسود" قائدةً للاشتباك.. المقاومون الجدد يُنهكون العدو

العراق لسفير روسيا: لسنا مع الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصادي