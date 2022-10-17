الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٥:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

النساء أو الرجال.. أيهما أفضل في الكلمات المتقاطعة؟

النساء أو الرجال.. أيهما أفضل في الكلمات المتقاطعة؟
الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

إذا أردت حل الكلمات المتقاطعة التي تستعصي عليك، فاستعن بالنساء لأن ذلك يبدو خيار أفضل من الاستعانة بالرجال، وفقا لدراسة جديدة.

العالم - منوعات

وخلصت دراسة أعدها باحثون في جامعة برغن في النرويج أن النساء أفضل من الرجال في إيجاد الكلمات المتقاطعة وتذكرها مقارنة بالرجال.

وقال الباحثون في الدراسة إنهم حللوا نتائج مئة و ثمانٍ و ستينَ دراسةً تناولت الاختلافات الجَندرية في "الطلاقة اللفظية" و"الذاكرة اللفظية العرضية"".

والطلاقةُ اللفظية مقياسٌ لقاموسِ الشخص، بينما الذاكرةُ اللفظية العرضية هي القدرة على تذكر الكلمات صادفها المرء في الماضي، وهاتان المهارتان أساسيتان في لعبة الكلمات المتقاطعة..

وكان آخر تحليل للأدبيات التي اختبرتَ الفروق بين الجنسين في الطلاقةِ اللفظية والذاكرة اللفظية العرضية أجري في عام الفٍ و تسئمئةٍ و ثمانيةٍ و تسعين، وخلص إلى تفوقٍ بسيطٍ للنساءِ على الرجال.

روابط ذات صلة

تعرف على 10 أسباب لتناول الخيار كل يوم

اكتشاف أفضل بدائل السكر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المقاومة تحذر من غدر الاحتلال ونقل المعركة لــ"غـــزة" !

النساء أو الرجال.. أيهما أفضل في الكلمات المتقاطعة؟

لقاء منفرد مع الرئيس الأسد.. 'حماس' في ضيافة دمشق خلال أيام

فوائد عصير الطماطم

"عرين الأسود" قائدةً للاشتباك.. المقاومون الجدد يُنهكون العدو

العراق لسفير روسيا: لسنا مع الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصادي