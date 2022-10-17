النساء أو الرجال.. أيهما أفضل في الكلمات المتقاطعة؟

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وخلصت دراسة أعدها باحثون في جامعة برغن في النرويج أن النساء أفضل من الرجال في إيجاد الكلمات المتقاطعة وتذكرها مقارنة بالرجال.

وقال الباحثون في الدراسة إنهم حللوا نتائج مئة و ثمانٍ و ستينَ دراسةً تناولت الاختلافات الجَندرية في "الطلاقة اللفظية" و"الذاكرة اللفظية العرضية"".

والطلاقةُ اللفظية مقياسٌ لقاموسِ الشخص، بينما الذاكرةُ اللفظية العرضية هي القدرة على تذكر الكلمات صادفها المرء في الماضي، وهاتان المهارتان أساسيتان في لعبة الكلمات المتقاطعة..

وكان آخر تحليل للأدبيات التي اختبرتَ الفروق بين الجنسين في الطلاقةِ اللفظية والذاكرة اللفظية العرضية أجري في عام الفٍ و تسئمئةٍ و ثمانيةٍ و تسعين، وخلص إلى تفوقٍ بسيطٍ للنساءِ على الرجال.