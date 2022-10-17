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المقاومة تحذر من غدر الاحتلال ونقل المعركة لــ"غـــزة" !

المقاومة تحذر من غدر الاحتلال ونقل المعركة لــ
الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

علمت صحيفة "الأخبار" من مصادر في المقاومة الفلسطينية، أن تقديراتها تفيد بأن کيان الاحتلال قد يفكر حالياً بعمل غادر حيث بنقل المعركة إلى قطاع غزة، في ظلّ عجزه عن السيطرة على الوضع في الضفة المحتلة، مشيرة إلى أن "هذا الأمر يفتح الباب أمام خيارات يمكن أن يذهب إليها الاحتلال في المجالَين العسكري والأمني.

العالم- فلسطين

وقالت الصحيفة إن المقاومة تتحسب من محاولة الاحتلال تنفيذ عمل أمني ضدّها داخل القطاع، وسط رصْد إشارات ومعلومات تشير إلى نيّته التحرّك في هذا الاتجاه، وسط رفع حالة التأهّب الأمني والعسكري.

إشارات تتوازى مع تقديرات بأن المستوى السياسي الصهيوني يفكّر في الهروب من الضغط الذي يتصاعد في الضفة ويؤثّر على مستقبله السياسي، عبر نقل المعركة إلى غزة، وسط تعرّضه لانتقادات حادّة من قِبَل المستوطنين، بدأت تتصاعد في الآونة الأخيرة.

واشارت الصحيفة انه بحسب التفكير "الإسرائيلي" فإن فتح مواجهة عسكرية جديدة مع غزة سيُنتج هدوءاً في الضفة، وسيمنع تدهورها بشكل كبير. إلا أن هذه التقديرات تتخوّف من عدم قدرة جيش الاحتلال على تحقيق إنجازات عسكرية في القطاع، وسط تنامي مجموعات المقاومة المسلحة في الضفة الغربية، ما يُنذر بوضع أمني معقّد تشتعل فيه مختلف الجبهات الفلسطينية، ويعقّد الوضع الأمني، ومن قَبله السياسي، ويواجَه بمعارضة دولية وأميركية في ظلّ التركيز على الازمة الأوكرانية.

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المقاومة تحذر من غدر الاحتلال ونقل المعركة لــ"غـــزة" !

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