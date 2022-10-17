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مصادر اوكرانية: حريق هائل في منشأة للطاقة في دنيبروبتروفسك بعد قصفها بصاروخ

الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

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