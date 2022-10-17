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تاجر سعودي يشتري 'طائرا حرا' بمبلغ 66.5 مليون ليرة سورية من دير الزور

تاجر سعودي يشتري 'طائرا حرا' بمبلغ 66.5 مليون ليرة سورية من دير الزور
الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

بدأ موسم صيد “الطيور الحرة”، في ريف دير الزور الشرقي ببيع طائر بمبلغ 66.5 مليون ليرة سورية، في بلدة “ذيبان” الواقعة شرق نهر الفرات.

العالم - منوعات

‏وقالت مصادر أهلية: إن الطائر بيع في مزاد علني شارك فيه تجار من السعودية عبر تقنية الاتصال بالفيديو، موضحة أن المشتري سعودي الجنسية، إذ تم التوافق على إتمام عملية البيع مباشرةً بين طرفي الصفقة بعد المزاد.

ولفتت المصادر إلى أن أسعار الطيور الحرة نادرة الشكل لهذا العام قد تزيد على 250 مليون ليرة، إذ يحدد سعر الطير وفقاً لحجمه ولون ريشه وطوله بعد البت في فصيلته وندرتها.

اللافت أن بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي دخلت على خط مناقشة صيد الطيور الحرة دينياً، إذ عدّت الصيادين يقومون بعمل “مكروه شرعاً”، لعدم وجود دليل يشرّع صيد هذا النوع من الطيور الجارحة ثم توظيفها في عمليات الصيد.

وسجل في الموسم الماضي بيع طائر من نوع “الشاهين الفارسي”، بمبلغ 125 مليون ليرة سورية، ويمتد موسم صيد الطـيور الحـرة حتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، إذ يقيم الصيادون مخيمات في البادية وفقاً لمسارات مرور الطيور فوق الأراضي السورية في أثناء موسمي هجرتها السنويين، إذ يكون الموسم الأول في مدة الربيع، لكن الطـيور الحـرة تمر بكثافة فوق الأراضي السورية في فصل الخريف.

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