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إضـــراب جزئي في كافة مدارس الضفة اليوم

إضـــراب جزئي في كافة مدارس الضفة اليوم
الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلن الاتحاد العام للمعلمين بالضفة الغربية عن إضراب جزئي في جميع المدارس اليوم الاثنين؛ رفضا للاعتداء على المعلمين.

العالم- فلسطين

وقال سائد ازريقات الأمين العام لاتحاد المعلمين، إن الاتحاد قرر الإضراب الشامل في جميع مدارس الضفة الغربية ومديريات التربية والتعليم، بعد الحصة الرابعة، بينما سيكون الإضراب في مدارس محافظة بيت لحم ومدريات التربية فيها سيكون منذ الصباح.

وأضاف ارزيقات إن الإضراب يأتي نتيجة حالات العنف والاعتداءات على المعلمين في المدارس التي أخذت تتزايد في الفترة الأخيرة، حيث تم الاعتداء اليوم على معلمين بالضرب المبرح في محافظة بيت لحم وجرى نقلهم إلى المستشفى الأمر الذي لا يمكن أن يمر ولا يمكن أن نسكت عنه.

ومن جانبها قالت وزارة التربية والتعليم إنها تتابع الاعتداءات الأخيرة التي طالت المعلمين والكوادر التعليمية، مؤكدة أنها لن تتنازل عن الحق العام، ولن تتهاون مع أي اعتداء يطال المعلمين.

وأشارت في بيان صدر عنها مساء أمس الأحد، إنه في ضوء الاعتداء الأخير على معلمي مدرسة العبيات في مديرية تربية بيت لحم؛ ولمنع تنامي حالات الاعتداء على المعلمين؛ فإن الوزارة ومن باب حماية المعلمين والكوادر التعليمية؛ تنظر بخطورة بالغة لهذه الاعتداءات، وتؤكد أنها لن تتنازل عن الحق العام؛ باعتبار الاعتداء جُرماً بكل ما للكلمة من معنى ، والوزارة لن تتهاون مع أي اعتداء يطال معلمينا.

كما تؤكد الوزارة أنها تتابع مع الجهات الأمنية والقانونية كل ما من شأنه ردع كل من تسول له نفسه المس بهيبة المؤسسة التعليمية، منوهةً إلى أن استسهال البعض التطاول على حرمة المدارس سلوك مدان جملةً وتفصيلاً.

كما تجدد "التربية" إدانتها للعنف داخل المدارس أياً كان مصدره، وهي تتابع مع الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين؛ موضوع الاعتداءات على الكوادر الإدارية والتدريسية على أعلى المستويات؛ مؤكدةً أن وقف ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المُدانة يتطلب إسناداً مجتمعياً.

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