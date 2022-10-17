انطلاق مناورات القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية في منطقة أرس العامة

العالم - ايران

وتاتي المناورات تماشيا مع تنفيذ مهام حرس الثورة الإسلامية وفق التقويم السنوي المعلن ولتعزيز الجاهزية القتالية للقوات البرية.

هذا وأعلن قائد القوة البرية للحرس الثوري العميد محمد باكبور : عمليات الانزال الجوري، والهجوم الليلي ، وقتال طائرات الهليكوبتر ، وعمليات المسيرات القتالية والانتحارية، وكذلك بناء جسر فوق نهر أرس، والاستيلاء والسيطرة على طرق الاتصال والاستيلاء على المرتفعات والتدمير الهجومى هي من الاقسام الاخرى لهذه المناورات.

واضاف : إن رسالة المناورات لدول الجوار هي السلام والصداقة وتعزيز الأمن المستديم ، وللأعداء هي الاعلان عن استعداد القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية إلى جانب القوات المسلحة الأخرى للدفاع عن حدود البلاد والرد بشكل حاسم على أي تهديدات.