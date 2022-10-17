أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022

العالم - الصحافة الإيرانية

قدس ..

نجاح إختبار منظومة "باور" الصاروخية للدفاع الجوي بمدى 300 كيلومتر الإيرانية الصنع .

كيهان ..

كتيبة عرين الأسود الفلسطينية بنابلس تدعو لتوسيع العمل المسلح ضد الإحتلال والإستيطان .

ابتكار ..

وزير الخارجية يحذر .. إيران لن تتحمل وجود أية جماعات إرهابية بإقليم كردستان العراق .

اعتماد..

وزارة الخارجية .. إيران تعارض إستقرار أية قوات أجنبية في منطقة جنوب القوقاز.

سياست روز ..

الرئيس الصيني يندد بالتدخلات الغربية بشؤون الصين الداخلية.

آفتاب يزد ..

باراك أوباما يبدي قلقه العميق من ضعف قنوات الإتصال بين واشنطن وموسكو.

آرمان امروز ..

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لحل الأزمة الليبية لتفادي العودة للحرب الأهلية.

آرمان ملي ..

عمار الحكيم يرفض بلقائه مع السوداني المشاركة في تركيبة الحكومة العراقية الجديدة.

ابرار ..

المعارضة التونسية تستأنف تظاهراتها المسائية ضد سياسات الرئيس قيس سعيد.

اطلاعات ..

نيويورك تشهد تظاهرات حاشدة تنديدا بجرائم الكيان الصهيوني تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

خراسان ..

قصف صاروخي جديد للعاصمة الأوكرانية كييف ولمدن أخرى في غرب أوكرانيا.

مردم سالاري ..

تلبد سماء العلاقات الأمريكية السعودية بسحب قاتمة على خلفية قرار أوبك بلاس.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الإثنين

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت عن تاثير اعلان الجزائر الخاص بمؤتمر المصالحة الوطنية الفلسطينية في مقالها ( تأثير إتفاق الإتحاد )..

الفصائل الفلسطينية ابرمت في مؤتمر الجزائر اتفاقا مشتركا يؤكد على خيار المقاومة ويتضمن بنودا للتنسيق والتعاون في مجال تعزيز عمليات المقاومة بالضفة الغربية , وبشكل عام يتجه اتفاق توحيد صفوف المقاومة نحو ايجاط غرفة عمليات مشتركة مقابل الكيان الصهيوني .

(إن إنتصارات حزب الله وفصائل المقاومة بغزة في كل الحروب والمواجهات مقابل الكيان الصهيوني تثبت ضعف الأخير)

وعدم قدرته على خوض حروب ومعارك طويلة الامد ولا معارك مباشرة على الارض , وهذا الواقع يجعل من توسيع العمليات الفلسطينية المسلحة بالضفة الغربية خيارا قويا لاستنزاف العدو الصهيوني في معارك مستمرة في خاصرته الضعيفة المتاخمة لاراضي 1948 .

مردم سالاري ...

في مقالها ( إتساع شروخ العلاقات بين موسكو وتل أبيب) كتبت صحيفة مردم سالاري ..

في بداية الحرب الاوكرانية حاول الكيان الصهيوني الوقوف في الوسط تفاديا لاغضاب روسيا الا انه كشف عن اوراقه مع استمرار هذه الحرب ومواجهته لانتقادات غربية , موسكو ابدت استياءها العميق ازاء ادانة تل ابيب لهذه الحرب بعد ذلك ولالقاءها مسؤولية اندلاعها على كاهل روسيا..

( بداية الرد الروسي على الكيان تمثلت بالتلويح بدعم الدفاعات الجوية السورية وإنتقاد الغارات الصهيونية على سوريا )

ومع تمادي تل ابيب في تقديم دعم عسكري لاوكرانيا لمحت موسكو بان لهتلر اصول يهودية ثم حظرت نشاطات وكالة الهجرة اليهودية في موسكو, والرد الروسي لم يتوقف عند هذا الحد بل عززت موسكو جسور العلاقات مع الفصائل الفلسطينية واستقبلت وفد من حركة حماس لاول مرة . وفي الاونة الاخيرة يبدو ان روسيا تراقب عن كثب محاولات الكيان زيادة قدراته على استخراج الغاز من البحر الابيض المتوسط لتصديره لاوروبا , فموسكو تنظر لمثل هذه المحاولات من زاوية كونها اضعاف لموقفها مقابل الغرب بشأن اوكرنيا .وليس من المستبعد ان يشهد المستقبل القريب المزيد من الاجراءات الروسية المضادة مقابل الكيان .

جوان ..

كتبت صحيفة جوان في الشأن العراقي في تقريرها ( السوداني يضع الأولوية لإجتثاث الفساد)..

صرح رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل حكومة جديدة بأن اجتثاث الفساد في البلاد يتصدر قائمة اولويات الحكومة الجديدة.

( محمد شياع السوداني أوضح بأنه لن يتردد لحظة عن إنتهاج كل السبل الكفيلة بالقضاء على ظاهرة الفساد المستشري )

هذا وتقول محافل سياسية عراقية ان مشاورات السوداني مع مختلف الاحزاب والتيارات السياسية في البلاد حول تشكيل حكومة جديدة تحمل مؤشرات ايجابية تعزز التوقعات القائلة بانه سينجح في هذه المهمة قبل انتهاء الفترة التي حددها الرئيس العراقي الجديد عبى اللطيف رشيد.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( أمريكا وروسيا والمأزق الإستراتيجي بأوكرانيا )..

حلف شمال الاطلسي الناتو حائر ومنقسم على نفسه بشأن كيفية التعامل مع اي تصعيد روسي في الحرب الاوكرانية يزيد احتمال لجوء موسكو للنووي ولو بشكل تكتيكي محدود .

فروسيا سبق وان لوحت بالنووي في حالة تعرض اراضيها ووجودها للخطر , ويرى الغرب ان هذه العبارات مطاطية وقد تلجأ موسكو للنووي بعد ضمها لاراضي اوكرانية .

(القوى الغربية تدرك أن إنزلاقها بشكل أكبر بأوكرانيا قد يشعل نيران حرب عالمية وهذا الأمر أوجد تحفظات لدى أعضاء بالناتو )

الى جانب ذلك هناك مخاوف جدية لدى بلدان رئيسية بالناتو من خطر احراج قوة عظمى نووية كروسيا في اوكرانيا والى درجة قد تدفع بها لاستخدام النووي .ولكن مع ذلك يبدأ الناتو مناورات نووية اليوم في شمال اوروبا ستستمر لنهاية الشهر الامر الذي يضفي المزيد من التعقيدات على المشهد ويزيد من خطر حدوث مواجهة نووية في اي خطأ في الحسابات من قبل اي طرف .

آرمان امروز ..

في مقالها ( أسكتلندا في طريق الإنضمام للإتحاد الأوروبي) كتبت صحيفة ارمان امروز ..

وعدت الحكومة المحلية باسكتلندا مواطنيها بالعمل على العودة لعضوية الاتحاد الاوروبي وذلك في وثيقة آفاق اقتصادية جديدة , وبالطبع يرتهنهذا الوعد باجراء استفتاء جديد على الاستقلال من بريطانيا .

(إن الحكومة الأسكتلندية وضعت في الواقع خطة إقتصادية إنمائية مستقبلية واسعة تدور حول محور العضوية في الإتحاد الأوروبي )

الامر الذي يعكس مدى جدية ادنبرة في التحرك بمسار الخروج من مظلة التاج البريطاني عبر اجراء استفتاء عام جديد على الاستقلال في ظل وجود مؤشرات قوية تؤكد دعم الغالبية العظمى من الاسكتلنديين للانفصال عن بريطانيا وعلى عكس ما كانت عليه الامور في استفتاء عام 2014 .