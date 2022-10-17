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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ناصر كنعاني:ايران لم تخرج موضوع المفاوضات النووية من جدول اعمالها وان بوريل الوسيط بين ايران واميركا لايزال مستمرا في فعالياته
ناصر كنعاني: وجهنا تحذيرات الى بريطانيا وقمنا بادانة خطواتها
ناصر كنعاني: بخصوص زيارة المسؤلة بالخارجية البريطانية الى ايران فانها تاتي في سياق العلاقات الثنائية ونرفض مواقف البريطانيين تجاه احداث ايران
ناصر كنعاني: القضايا الدبلوماسية بين ايران وباقي الدول مبنية على المصالح الوطنية المتبادلة
ناصر كنعاني: الرئسي اجرى لقاءات ثنائية مع الرئيس الاذربيجاني وامير قطر وان مؤتمر سيكا يمتلك الطاقات لتعزيز التعاون الاقليمي
ناصر كنعاني: المشاركة في القمة جاء في اطار تعزيز العلاقات مع دول الجوار
ناصر كنعاني: اجتماع قمة سيكا كان من التطورات المهمة في المنطقة والرئيس رئيسي شارك فيها وركزت على تقوية اواصر الثقة بين دولها
ناصر كنعاني: نامل ان يتمكن العراق من لعب دور قوي في المعادلات الدولية
ناصر كنعاني: الرئيس ابراهيم رئيسي اتصل بنظيره العراقي ونبارك للرئيس العراقي ورئيس الوزراء ونامل ان تتشكل حكومة تلبي مطالب العراقيين
ناصر كنعاني: نعبر عن سرورنا تجاه مسار العملية السياسية في العراق
ناصر كنعاني: المشاركة في القمة جاء في اطار تعزيز العلاقات مع دول الجوار
الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش
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العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.