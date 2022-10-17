مصادر: من المحتمل إلغاء خطة زيارة بن سلمان إلى كوريا الجنوبية

العالم- أسيا

وقال مسؤول في المكتب الرئاسي لوكالة "يونهاب": "من الصعب أن يزور ولي العهد محمد بن سلمان كوريا خلال العام الجاري، حيث يجري الآن تنسيقا وثيقا لتحديد موعد آخر للزيارة".

وظلت الحكومة تتشاور مع الجانب السعودي حول زيارة ولي العهد محمد لكوريا الجنوبية التي كان قد زارها في يونيو عام 2019، وذلك بمناسبة مرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وكانت الشركات الكورية الجنوبية لها تطلعات كبيرة في المشاركة في مشروع مدينة نيوم، أكبر مشروع لبناء مدينة ذكية في العالم تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد، عند علمها بزيارته المخططة لكوريا.

يشار الى أنه تظل هناك فرصة لإجراء المحادثات الثنائية بين الرئيس الكوري يون سيوك-يول وولي العهد السعودي في مؤتمر قمة العشرين المقرر عقده في بالي باندونيسيا في منتصف الشهر القادم.

وقال مصدر مسؤول، إن المشاورات جارية في هذا الشأن مع العديد من الاحتمالات.