شاهد.. كنعاني: طهران تدعم كل خطوة نحو الانسجام والوئام بين الفلسطينيين

العالم - خاص بالعالم

قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي ردا على سؤال مراسل قناة العالم الاخبارية، حول موقف الجمهورية الاسلامية تجاه اجتماع الفصائل الفلسطينية في الجزائر والذي صدر عنه اتفاق "اعلان الجزائر": "إن تطورات القضية الفلسطينية مهمة وحساسة وموقف الجمهورية الاسلامية الايرانية في مايتعلق بالقضية الفلسطينية، وكذلك الوحدة والانسجام بين الفصائل الفلسطينية موقف واضح وشفاف، نحن لطالما ندعم ودعمنا توحيد الصف الفلسطيني وتوحيد موقف الفصائل الفلسطينية في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب للقدس وانهاء احتلال القدس، وكنا ندعم هذا التوجه ومازلنا ندعمه ونحن نعتقد ما يمكن ان يأمن حقوق الشعب الفلسطيني وينهي الاحتلال الصهيوني هوليس التسوية وانما المقاومة ضد المحتلين، والتجارب السابقة والماضية قد اثبتت ذلك.

وتابع: "وفي مايتعلق بالمسار السياسي الجمهورية الإسلامية إيران ومنذ البداية قد كشفت عن موقفها وهو مسار ديمقراطي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين وإنهاء الأزمة التي تمتد عبر عقود، وهو تنظيم استفتاء عام في الأراضي الفلسطينية ويشارك فيها كافة الفلسطينيين وهم يقولون ويحددون مصيرهم ومصير بلادهم وشعبهم.

وأضاف: "إن إيران أكدت بشكل رسمي وثبتت ذلك في الأمم المتحدة بأن ينظم استفتاء في الأراضي الفلسطينية، ولكن في مايتعلق باجتماع الفصائل الفسطينينة في الجزائر، الجمهورية الإسلامية حقيقة تدعم وترحب بخطوة الحكومة الجزائرية في أحداث الانسجام والوئام بين الفلسطينيين وأي بلد يخطو خطوات في هذا الاتجاه نحن نرحب به ونرى في هذه الخطوة أن يساعد استئناف حقوق الفلسطينيين".