شاهد.. آخر التقنيات المستخدمة في الأجهزة الأمنية الإيرانية

العالم - مراسلون

النسخة الـ19 لمعرض "ايباس2022" المخصص للمعدات الأمنية والسلامة الخاصة بقوات الأمن والشرطة في طهران، والذي جمع العديد من الشركات ومراكز نمو الجامعات ومجمعات العلوم والتكنولوجيا والشركات المعرفية و63 ممثلا عن دول أجنبية، اضافة الى 20 علامة تجارية مرموقة، لتعرض افضل المنتجات والتجهيزات والمعدات والآليات في اطار سعيها الجاد لتطوير عمليات الامن على مستوى التخصصات الامنية.



وقال قائد قوى الامن الداخلي الايراني العميد حسين اشتري: "اليوم الامن هو من اهم الاهتمامات الجميع الحكومات ومن اهم اركان الامن هي قوات الشرطة التي تلعب دورا مهما في هذا الصدد، ولايجاد الامن المستدام يجب ان نمتلك معدات بتقنيات خديثة وفي هذا المعرض نعرض جزئا من المعدات التي نمتلكها".



قدمت الشركات المشاركة في المعرض العديد من الاختراعات الجديدة والمعدات في مجالات مختلفة منها: أحدث وسائل المواصلات الخفيفة والثقيلة البرية والجوية والبحرية كالدراجات النارية والحافلات والطائرات من دون طيار الخفيفة، ومختلف انواع الاسلحة واجهزة تفكيك العبوات الناسفة، والبدلات المضادة للاحتراق والبدلات الخاصة ضد المواد الكيمياوية، وانواع اجهزة الاشراف على المرور، ومعدات الامان والاسعاف، وكذلك الحاسوب والاتصالات كاجهزة الرادارات والاجهزة الصوتية والآليات الضوئية المستخدمة في صناعة الاقمار الصناعية.



وقال احمد رضا روزبهاني وهو مدير شركة ايرانية لمراسل قناة العالم الإخبارية: "شركتنا شركة معرفية تنتج معدات لقوات الشرطة والامن والعسكر ومن اهمها الملابس الواقية من الرصاص وحقائب اي او دي المصنعة محليا".



وقال علي مسعودي هو مدير شركة ايرانية: "نحن ننتج معدات في التصوير وكاميرات المراقبة والتي تستخدم في اماكن مختلفة منها في المجال الامني".



انجازات ومنتجات عديدة عرضت في المعرض لاثبات قدرات الشركات المحلية على المنافسة، وتقديم كل جديد في مجال الصناعات العسكرية والامنية لتحقيق ازدهار الانتاج الذي يهدف إلى تحقيق تطلعات البلاد في تأمين حاجاتها.

وتاتي اقامة المعرض في اطار تحقيق الاهداف المنشودة لقوات الشرطة الايرانية، واستثمار جميع الامكانيات العلمية المتاحة لدى المنتجين.