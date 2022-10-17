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فيديوغرافيك.. مناورات الـ"اقتدار" للقوة البرية لحرس الثورة الإسلامية في منطقة أرس

الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

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