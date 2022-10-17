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أهداف التدخل الغربي في إيران ودعم أعمال الشغب

الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

لماذا يتمادى الغرب في دعم أعمال الشغب في إيران؟

العالم - خاص بالعالم

  • ما الأهداف الكامنة وراء هذا الدعم عبر التجني والتهويل؟
  • الم تفشل كل المحاولات السابقة في إشعال الفتنة في إيران؟
  • كيف سترد طهران على التهديد الغربي بفرض مزيد من الحظر عليها؟

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