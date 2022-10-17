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 وزير البترول المصري يؤكد جاهزية بلاده لضخ الغاز للبنان

 وزير البترول المصري يؤكد جاهزية بلاده لضخ الغاز للبنان
الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزير البترول المصري، طارق الملا، جاهزية بلاده لضخ الغاز للبنان بمجرد استكمال الإجراءات اللازمة لبدء التصدير.

العالم-مصر

وأكد الملا، خلال استقباله وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض في القاهرة، اليوم الاثنين، على "التزام مصر وجاهزيتها لضخ الغاز الطبيعي فوراً إلى لبنان فور استكمال الإجراءات المرتبطة بالبدء في تصدير الغاز المصري واستقباله في الأراضي اللبنانية"، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول المصرية.

وشدد الملا على "استعداد مصر الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم والمعاونة والخبرات للأشقاء اللبنانيين في مختلف الأنشطة البترولية في إطار العلاقات والروابط المتينة التي تجمع البلدين ودعم القيادة السياسية المستمر للعلاقات مع لبنان الشقيقة".

من جانبه، وجّه وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، الشكر لمصر "على موقفها المساند دوماً للدولة اللبنانية خاصة في تلك المرحلة المهمة".

وكان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، قد أعلن، في حزيران/يونيو الماضي، عن توقيع الاتفاق النهائي لاستيراد الغاز الطبيعي من مصر عبر الأراضي السورية، وأشار إلى أن هذا الاتفاق سيؤمن، عند تنفيذه، تغذية كهربائية تصل إلى 4 ساعات إضافية في لبنان وبأفضل تكلفة.

وتتضمن الاتفاقية نقل 650 مليون متر مكعب من الغاز المصري سنويا إلى لبنان عبر الأراضي السورية.

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 وزير البترول المصري يؤكد جاهزية بلاده لضخ الغاز للبنان

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