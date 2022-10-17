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تحالف العدوان يحتجز سفينة بنزين يمنية

تحالف العدوان يحتجز سفينة بنزين يمنية
الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

أفادت شركة النفط اليمنية بأن تحالف العدوان احتجز اليوم الاثنين ، سفينة بنزين جديدة ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم خضوعها للتفتيش وحصولها على تصاريح دخول أممية.

العالم-اليمن

وأوضح ناطق شركة النفط عصام المتوكل ، أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي يواصل أعمال القرصنة باحتجازه سفينة البنزين “أمبريوس” رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه باحتجاز هذه السفينة ارتفع عدد السفن المحتجزة إلى سفينتي وقود، أحدهما سفينة الديزل “بريكليس” التي وصلت فترة احتجازها لأكثر من أسبوع.

ودعا المتوكل إلى توجيه السفن إلى ميناء الحديدة وعدم توجيهها إلى نقطة الاحتجاز ومكان قرصنة تحالف العدوان .. معتبراً الأمم المتحدة شريكاً فاعلاً لتحالف العدوان في القرصنة على سفن الوقود بقيادة أمريكا.

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