شاهد.. ماذا يعني اعتراف "اسرائيل" بقوة حزب الله في لبنان؟

العالم - خاص بالعالم

أوضح منصور في حديث لبرنامج "العين الإسرائيلية" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن الاعتراف الصهيوني بقوة حزب الله في لبنان يعني أن لبنان يملك الحق في النفط والمياه الإقليمية والاقتصادية ولكنه لم يكن يملك القوة الفعلية، مشيرا إلى أن حزب الله هو القوة الفعلية في لبنان.

وأضاف، أن الكيان الصهيوني لا يعرف إلا لغة القوة، لأن 12 سنة من التفاوض في ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان لم تثمر أي نتيجة، ولكن في مدة لم تتجاوز الثلاثة أشهر استطاع خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ومسيرات المقاومة أن ترضخ كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى مطالب لبنان المشروعة.

وأكد البرلماني اللبناني السابق، أن قدرات المقاومة اللبنانية، ألزمت كيان الاحتلال الإسرائيلي بالاعتراف بحق لبنان في ملف ترسيم الحدود البحرية، وكذلك فرضت على الحكومة اللبنانية عدم الاعتراف بكيان الاحتلال الإسرائيلي وعدم تطبيع العلاقات معه خلاف ما فعلت بعض الأنظمة العربية.

وأوضح منصور، أن كل الاتفاقات التي أبرمتها الدول العربية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي كانت تتضمن تفوق مصالح الاحتلال فيها، إلا اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، شهد تفوق المصالح اللبنانية، مؤكدا أن هذا التفوق هو بسبب قوة المقاومة اللبنانية الرادعة.

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