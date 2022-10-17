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شاهد.. تدشين حديقة أثرية في العراق تضم جداريات عمرها 27 قرنا

الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

دشنت منطقة كردستان العراق المرحلة الأولى من حديقة أثرية في موقع قناة للري تعود لأكثر من 2700 عام وتعود الآثار المكتشفة التي حفرت على جدرانها منحوتات ضخمة إلى حقبة الملك الآشوري سرجون الثاني وابنه سنحاريب الذي خلفه.

العالم - خاص بالعالم

لأكثر من 2700 سنة تعود هذه الحديقة الأثرية الواقعة وسط الجبال الوعرة في موقع فايدة جنوب مركز محافظة دهوك.

منحوتات ضخمة حفرت على جدران الحديقة تعود إلى حقبة الملك الآشوري سرجون الثاني وابنه سنحاريب الذي خلفه بداية القرن السابع قبل الميلاد.

واكتشفت هذه الجداريات على مراحل متعددة في السنوات الأخيرة خلال عمليات تنقيب قامت بها بعثة مشتركة من علماء آثار إيطاليين ونظرائهم من مديرية آثار وتراث محافظة دهوك في منطقة كردستان.

ويضمّ الموقع جنوب دهوك وإلى الشمال من مدينة الموصل، قناة ري بطول عشرة كيلومترات، نحتت على جدرانها ثلاث عشرة منحوتة. وتمثل الجداريات التي يبلغ طولها مترين وعرضها خمسة أمتار ملكا آشوريا يقدّم الصلاة للآلهة السبعة الأكثر أهمية عند الآشوريين.

وحكم الملك الأشوري سرجون الثاني في القرن الثامن قبل الميلاد وأسس عاصمته في شمال العراق في سهل نينوى قرب مدينة الموصل.

وفيما تقتصر زيارة الموقع حاليا على السياح الأجانب والباحثين والمختصين فقط تعدّ حديقة فايدة واحدا من خمسة مواقع سيشملها مشروع الحديقة الأثرية مستقبلاً. ويعد العراق بلداً غنياً بالمواقع الأثرية من شماله إلى جنوبه حيث ازدهرت حضارات بلاد ما بين النهرين من السومرية والأكادية والبابلية والأشورية.

وشهدت أرضه أولى الحضارات التي تعتمد اقتصادا مبنيا على الزراعة مع ابتكارات في مجال الري، ويعتبر مهد أول قانون مكتوب وأولى المدن.

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